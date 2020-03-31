Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs tedbileri kapsamında 30 Mart ve 31 Mart tarihlerinde atılan adımları açıkladı. Konuyla alakalı Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası'yla birlikte ivme kazanan, tüm Milletimizin büyük bir özveriyle katılım sağlamasıyla güçlenen mücadelede, Koronavirüs'ün etkisini asgariye indirmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.



İşte 30 Mart ve 31 Mart'ta atılan adımlardan bazıları:





30 Mart 2020'de alınan tedbirler





31 Mart 2020'de alınan tedbirler



Milli Dayanışma Kampanyası'yla birlikte ivme kazanan, tüm Milletimizin büyük bir özveriyle katılım sağlamasıyla güçlenen mücadelede, Koronavirüs'ün etkisini asgariye indirmek için çalışmaya devam ediyoruz. İşte dün ve bugün atılan adımlardan bazıları: pic.twitter.com/SV3lueTbDC — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 31, 2020