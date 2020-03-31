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koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımları açıkladı

Başkanı Twitter hesabından koronavirüsün etkilerini asgariye indirmek için ve tarihlerinde atılan adımların yer aldığı bir paylaşım yaptı.

  • Güncel
  • 01.04.2020 00:02
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 00:07
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Altun, virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

Başkanı , koronavirüs tedbileri kapsamında ve tarihlerinde atılan adımları açıkladı. Konuyla alakalı Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası'yla birlikte ivme kazanan, tüm Milletimizin büyük bir özveriyle katılım sağlamasıyla güçlenen mücadelede, Koronavirüs'ün etkisini asgariye indirmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

İşte 30 Mart ve 31 Mart'ta atılan adımlardan bazıları:


30 Mart 2020'de alınan tedbirler


31 Mart 2020'de alınan tedbirler

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