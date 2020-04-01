Vuhan'daki koronavirüs salgınınde en ön safta yer alan Beijing Çin Tıbbı Hastanesi Solunum Bölümü Başkanı ve hastanenin Akciğer Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Wang, Yuguang önemli açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs salgınını araştırmak üzere Çin Ulusal Geleneksel Çin Tıbbı İdaresi tarafından görevlendirilen özel ekibin üyesi olan Yuguang, aynı zamanda virüse karşı çok etkili bir geleneksel Çin tıbbı ilacı Jin Hua Qing Gan'ı geliştirenlerden biri. Milliyet'te yer alan habere göre, SARS ile mücadelenin kahramanlarından olan Wang, H1N1 ve kuş gribi gibi önemli salgınlarla mücadelenin ön cephelerinde yer aldı. Vuhan'da yaklaşık iki ay kalan ve çok sayıda hastayı tedavi eden Wang, edindiği tecrübeleri anlatırken Türkiye'ye de önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar…