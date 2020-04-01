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Koronavirüs fırsatçıları yakayı ele verdi! 'de kaçak üretilen 9 bin 400 maske ele geçirildi

'nin Kartepe, Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz üretildiği tespit edilen 9 bin 400 cerrahi maske ile maske yapılmak üzere kesilmiş 5 bin parça kumaş ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

  • Güncel
  • 01.04.2020 23:21
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 23:21
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Kocaeli'de 9 bin 400 kaçak maske ele geçirildi

Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik çalışma başlattı.

Kartepe, Darıca ve Çayırova ilçelerinde imalathanelere yapılan operasyonda, 9 bin 400 cerrahi maske, cerrahi maske yapımında kullanılmak üzere kesilmiş 5 bin parça kumaş ve çok sayıda cerrahi maske yapılabilecek malzeme ele geçirildi.

İmalathanedeki şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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