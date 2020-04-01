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'ndan kritik koronavirüs toplantısı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında tarafından kurulan saat 13:30’da toplandı. Toplantının ardından Koca son dakika açıklamalarında bulunacak.

  • Güncel
  • 01.04.2020 13:29
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 13:46
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Bilim Kurulu'ndan kritik koronavirüs toplantısı!

Koronavirüs toplantısı, saat 13.30'da başladı.

Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alacak.

Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 46 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı.

BAKAN KOCA'DAN İZOLASYON MESAJI
Bakan Fahrettin Koca, virüs ile mücadelede gönüllü karantinaya dikkat çekti. Herkesin kendi 'ini ilan etmesini isteyen , "Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı.

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