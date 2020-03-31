TRT canlı yayınında Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşları, iş dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını ve yurtdışında çalışan firmaları Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye davet ederek "Allah'ın izniyle güç birliğiyle biz el ele verdiğimiz zaman üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

TRT'deki "Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin yapılan özel yayına telekonferans yoluyla bağlanan Pekcan, daha Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, Bilim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde tedbirlerini aldıklarını, Türkiye'ye virüsün giriş tarihini geciktirebildiklerini söyledi.

Pekcan, hudut kapılarında çalışan gümrük personeli için de önlemleri almak üzere gayret ve hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek "Bu dönemde bir taraftan sağlığımız, güvenliğimiz, ailelerimiz, yakın çevremiz, çalışanlarımızla ilgili önlemleri alırken bir taraftan da toplumsal ihtiyaçlarının gereksinimlerinin karşılanması ve tedarik zincirinin aksamadan devam etmesi de önemli. Biz de Bakanlık olarak bu konuda koordinasyon içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yardımlaşmanın aile göreneği olduğunu belirten Pekcan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şahıslarının öncelikle gösterdiği özveri ile 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı dün başlattı. Biz de tüm Kabine olarak memnuniyetle destek verdik." ifadelerini kullandı.

SOYLU VE KURUM DA DESTEK VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dün başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı TRT özel yayınına bağlandı.

Soylu, bu neslin dünyada ve Türkiye'de birçok sınamaya maruz kaldığını, vekalet savaşlarına, çocukların denizlerde hayatını kaybetmesine, göçün acımasızlığına, küresel ekonomik krizlere tanık olduğunu belirtti.

Üst üste bu tip felaketlerle karşı karşıya kalınacağını hiç kimsenin düşünmediğine işaret eden Soylu, insan, ülke, vatan, millet, devlet gibi kavramların tamamının yeniden bina edildiği bir zaman dilimi içerisinde olunduğunu vurguladı.

Türk milletinin asil bir millet olduğunu ve bu sınamadan ayakta kalarak, güçlü şekilde çıkacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu yardımlaşma duygusu, bu dayanışma ve milletimizin birbirine olan muhabbeti ve alakasının bu zor zamanlarda en yüksek noktaya gelmesi bizim gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Allah bu mirastan bizi yoksun bırakmadı, gelecek nesillerimizi de yoksun bırakmasın. Bu kampanyaya katılan herkese minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum.

Bakanlık olarak biz de gerek valilerimiz gerek kaymakamlarımız gerek bakanlığımızın merkez teşkilatında çalışanlar, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Nüfus Genel Müdürlüğümüz, Göç Genel Müdürlüğümüz bütün arkadaşlarımız bu kampanyaya canla başla katkıda bulunmak için seferber oldular. Hem milletimize hem de çalışma arkadaşlarıma bir kez daha minnetlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum."

"BU ZORLUKLARI İNŞALLAH HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da salgının hayatları son derece olumsuz etkilediğini, sancılı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tedbirleri doğrultusunda seferber olduklarını söyledi.

Bakanlar Kurulu üyelerinin "Çorbada tuzumuz olsun" diyerek "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiğini anımsatan Kurum, Bakanlık çalışanlarının kampanyaya destek olacağını dile getirdi.

Kampanyaya büyük bir ilgi olduğunu aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu milletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Böyle bir milletin ferdi olmaktan da hakikaten gurur, onur duyuyoruz. Türkiye olarak, devlet-millet dayanışması nasıl yapılırmış tüm dünyaya örnek oluyoruz ve gerçekten bugün yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günü olduğunu, yardıma ihtiyacı olanlara el verme günü olduğunu düşünüyoruz. Bugün bu zorlukları inşallah hep birlikte aşacağız ve her zaman da aştık. Bir kez daha bu kampanyaya destek olan milletimizin her bir ferdine çok teşekkür ediyoruz."

FUAT OKTAY DA "BİZ BİZE YETERİZ" DEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin, "Şu anda yaptığımız olay, aslında aldığımız tedbirlere ilave olarak bir ve beraberliğimizi, dayanışmamızı gösteren bir semboldür." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, TRT'deki canlı yayına telefonla bağlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla dün başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Oktay, karantinadaki hastalara da acil şifalar temenni etti.

Oktay, Türk milletinin birlik ve beraberliğine dikkati çekerek, "Türkiye olarak çok farklı bir milletiz. Normal zamanlardaki birlik ve beraberliğimiz ayrı bir olay ama başımıza bir şey geldiği zaman dimdik durmasını, bir ve beraber olmasını, tek yumruk olmasını bilen bir milletiz." dedi.

Bunun örneklerinin birçok kez görüldüğüne işaret eden Oktay, "Koronavirüs salgınında da aynı şeyi yapıyoruz. Çin'de başlar başlamaz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü tedbiri almaya başladık ve hiçbir paniğe yer vermeden şu anda dahil gereken tüm tedbirleri aldık. Şu anda yaptığımız olay da aslında aldığımız tedbirlere ilave olarak bir ve beraberliğimizi, dayanışmamızı gösteren bir semboldür." ifadelerini kullandı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde dünyaya örnek olacak şekilde tüm alanlarda gerekli tedbirlerin alındığının altını çizerek, "Bu kampanya, herhangi bir şeye ihtiyacımız olduğundan dolayı yapılan bir kampanya değil. Bunu görmemiz gerekiyor. Bu kampanya, bir ve beraber olduğumuzu yani 100 yıl önce, 500 yıl önce ne isek, 10 yıl önce, bir ay önce ne isek şu anda da aynı şekilde her türlü şartta bir ve beraber olduğumuzu ve dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermesi açısından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.





Oktay, kampanyayı tüm bakanlarla desteklediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan da arzumuz, gerek 8119'a SMS göndererek gerek kamu bankalarındaki hesaplara güçleri yettiği kadar katkı vererek, bu birlik ve beraberliğin sembolü olmaları, bir ve beraber olarak tarih yazmaları önemli. Biz elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Bu virüsü de bu sıkıntıyı da hep birlikte bir ve beraber olarak çok güçlü bir şekilde atlatacağız. Bu süreci, çocuklarımıza, birlik ve beraberlik örneği bırakacağımız bir dönem olarak hatırlayacağız."

Fuat Oktay, konuşmasının sonunda vatandaşlara "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

FAHRETTİN ALTUN ÖZEL YAYINDA DESTEK VERDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İmkan sahibi tüm vatandaşlarımızı bu dayanışmaya destek olmaya davet ediyoruz. Görüyoruz ki vatandaşlarımız akın akın bu kampanyaya destek oluyorlar. Çünkü, bugün dayanışma günüdür, iyilik milletimizin mayasında vardır." dedi.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde dün "Biz bize yeteriz Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyaya TRT'de gerçekleştirilen özel yayında destek verdi.

Sınır tanımayan bir salgınla karşı karşıya kalındığını belirten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngörülü yaklaşımıyla Türkiye'nin birçok ülkeden önce salgın sınırlardan girmeden tedbir aldığını ifade etti. Böylece salgının yayılımının asgari seviyede tutulduğunu dile getiren Altun, kapsamlı tedbirlerin alınmaya devam edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, ilgili bütün kurumlarla kararlı şekilde salgının yayılımını önlemeye dönük gayret sarf ettiklerine işaret eden Altun, bu süreçte en önemli gücün millet olduğunu belirtti. Vatandaşların her geçen gün daha bilinçli ve sıkı şekilde tedbirlere uymasının hayati olduğunu aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Bu anlamda, milletimizin gösterdiği yaklaşım gerçekten bütün takdirlerin üzerinde. Bu süreçte, sağlık alanında bütün imkanlarımızı hamdolsun seferber ettik. Sağlık alanında, bugüne kadar yapılan yatırımların karşılığını gördük. Bunun yanında ekonomik ve sosyal destek paketlerimizle de her kesimden insanımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar zor zamanlarda hep ortaya koyduğumuz dayanışmanın en güzel örneklerini yine bu süreçte hamdolsun sergiliyoruz ve bunu sergilemeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na öncülük ettiğini anımsatan Altun, kampanya ile devlet-millet el ele vererek koronavirüse karşı alınan tedbirler dolayısıyla bir şekilde mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahiplerine ilave destek sunmanın amaçlandığını vurguladı.