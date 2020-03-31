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Valiliği duyurdu! Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri karantinaya alındı!

Valiliği’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, karantinaya alınırken, bu yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar durduruldu.

  • Güncel
  • 31.03.2020 17:15
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 17:15
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3 mahalle karantinaya alındı! Giriş çıkışlar durduruldu!

Valiliği tarafından alınan kararla Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, karantinaya alınırken, bu yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri, mahallerin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı.

Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruda, "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, corona virüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihinde 16.00 itibarıyla karantina altına alınmıştır" denildi.

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