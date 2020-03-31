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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Widodo arasında kiritik görüşme!

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Widodo ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 16:51
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 16:54
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Endonezya Cumhurbaşkanı ile kritik görüşme!

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Widodo ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

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