Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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