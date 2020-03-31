Yurtlarda karantinada olan vatandaşların tahliye süreçleri başladı! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı esir aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs dünya genelinde 800 bini aşkın kişiye bulaştı. Damlacık yöntemi ile bulaşan koronavirüsten korunmak için sosyal mesafenin önemi vurgulandı.

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında umreden ve yurtdışından gelen vatandaşlarını öğrenci yurtlarına yerleştirdi.

Dezenfekte edilen yurtlarda kalan vatandaşlar her ihtimale karşı her gün sağlık kontrollerinden geçirildi. 14 günlük karantina süreçlerini bitiren vatandaşlar tek tek tahliye edilmeye başlandı.

Ancak tahliye sırasında gelen görüntüler şoke etti. Günlerdir Sağlık Bakanlığı'nın ve uzmanların her fırsatta söylediği sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Karantinadan çıkan vatandaşlar sevdiklerine sarılıp yan yana fotoğraflar çektiler.

SOSYAL MESAFE KORONAVİRÜSÜN BULAŞMAMASI İÇİN ÖNEMLİ!

1918 İspanyol gribi ve 2014 Ebola epidemisi gibi salgınlarda sosyal teması azaltmanın virüsün yayılma hızını azalttığına dair bilimsel veriler bulunuyor. Covid-19'un tam olarak nasıl yayıldığı bilinmiyor ama koronavirüs ailesindeki benzer virüslerin ağırlıklı olarak öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burundan çıkan damlacıkların yüzeylere ve insanların ellerine yapışması yoluyla bulaştığı biliniyor.