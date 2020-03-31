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Son dakika: Ulaştırma ve 'de yemin etti!

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve , Genel Kurulunda yemin etti

  • Güncel
  • 31.03.2020 16:33
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 16:35
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Yeni Ulaştırma Bakanı TBMM'de yemin etti

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve , Genel Kurulunda yemin etti.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?
Trabzon'da 1969'da doğan Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.

Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamlayan Karaismailoğlu, Mayıs 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde ilk görevine başladı.

Karaismailoğlu, İETT Genel Müdürlüğünde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. 2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğünde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışan Karaismailoğlu, 16 Kasım 2009'da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne atandı.

Ardından Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirilen Karaismailoğlu, ulaşımla ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresinde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Karaismailoğlu, Eylül 2019'dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babası.

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