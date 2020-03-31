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Son dakika: 'de korona önlemi! O süre uzatıldı

Son dakika haberine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında ’ye ziyaretçi yasağı 'a kadar uzatıldı. Açıklama Meclis Başkanlığından yapıldı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 11:33
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 11:54
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TBMM'de korona önlemi! O süre uzatıldı

yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağının tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce alınan ziyaretçi yasağı kararının uzatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ziyaretçi yasağı uygulamasının 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

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