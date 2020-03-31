Bugünkü
Takvim

: Abdülhamit Gül'den flaş açıklaması

haberi... On binlerce kişi ndeki gelişmeleri bekliyor. Abdülhamit Gül, infaz düzenlemesine dair merak edilenleri A Haber canlı yayınında açıklıyor.

  • Güncel
  • 31.03.2020 11:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 11:21
ABONE OL

AHaber CANLI YAYIN


On binlerce kişi ndeki gelişmeleri bekliyor. Abdülhamit Gül, infaz düzenlemesine dair merak edilenleri A Haber canlı yayınında açıklıyor.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

İnfaz düzenlemesi çok gecikmeden Meclis'e gelecek. Kapsamının ne olacağını TBMM belirleyecek. Teklif verildikten sonra kapsamı da belli olacak.

DENETİMLİ SERBESTLİK
Denetimli serbestlik süresinin uzatılması gündemde.


AYRINTILAR GELİYOR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş infaz düzenlemesi açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri