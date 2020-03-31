AHaber CANLI YAYIN

On binlerce kişi infaz düzenlemesi ndeki gelişmeleri bekliyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, infaz düzenlemesine dair merak edilenleri A Haber canlı yayınında açıklıyor.

İnfaz düzenlemesi çok gecikmeden Meclis'e gelecek. Kapsamının ne olacağını TBMM belirleyecek. Teklif verildikten sonra kapsamı da belli olacak.



DENETİMLİ SERBESTLİK

Denetimli serbestlik süresinin uzatılması gündemde.

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