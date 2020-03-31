AHaber CANLI YAYIN
On binlerce kişi infaz düzenlemesindeki gelişmeleri bekliyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, infaz düzenlemesine dair merak edilenleri A Haber canlı yayınında açıklıyor.
Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:
İnfaz düzenlemesi çok gecikmeden Meclis'e gelecek. Kapsamının ne olacağını TBMM belirleyecek. Teklif verildikten sonra kapsamı da belli olacak.
DENETİMLİ SERBESTLİK
Denetimli serbestlik süresinin uzatılması gündemde.
AYRINTILAR GELİYOR...
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