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Türkiye-İran nda patlama

Türkiye ile İran arasındaki doğalgaz akışını sağlayan boru hattında patlama meydana geldi. 'da meydana gelen patlama sonrası gaz akışı kesilerek yangın söndürüldü.

  • Güncel
  • 31.03.2020 09:02
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 09:02
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Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama

'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarından geçen ve İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ileten boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgilere göre, İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattında, Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası hatta çıkan yangında yükselen alevler çevre köylerden de görüldü. Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Doğal gaz boru hattındaki gaz akışı kesilerek, çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Güvenlik güçleri, boru hattında hasara yol açan olayın nedenini araştırıyor.

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