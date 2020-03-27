Hangi suçlara ceza indirimi olacak? İnfaz yasası son durum binlerce mahkum yakını tarafından sorgulanıyor. Hukuk sisteminde devrim niteliğinde olacak infaz yasası düzenlemesi için siyasi partiler arasındaki görüşmeler sürüyor. Evde infaz ve geceleyin infaz gibi maddelerin yer aldığı taslakta cezaevlerinde geçirilmesi gereken süre kısalacak. Koşullu salıverilme oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Kasten öldürme suçunda üçte iki, terör ve örgütlü suçlarda dörtte üçlük oran korunacak. Peki, hangi suçlara ceza indirimi olacak? İşte, genel af infaz yasası son dakika gelişmeleri!

İNFAZ YASASI SON DURUM NEDİR?

Konuyla ilgili ilk talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Çalışmaların hızlandırılması talimatının ardından hazırlanan taslak metin ile AK Parti ve CHP kurmayları arasında ilk görüşme gerçekleşmişti.