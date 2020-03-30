Bugünkü
Takvim

Sosyal medyada süresi iddiası! ? ?

uzatıldı mı? ? Sosyal medyada ortaya çıkan nin uzatıldığı iddiasının ardından, askere gidecek ve silah altında olan er ve erbaşlar araştırma yapmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl uygulamaya giren yeni askerlik sistemine göre; hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olmuştu. Peki, mı oldu? İşte detaylar…

  • Güncel
  • 30.03.2020 10:09
  •  - 
  • Son Güncelleme: 30.03.2020 10:09
ABONE OL
Askerlik uzatıldı mı? Askerlik 9 ay mı oldu?

Askerlik uzatıldı mı? Askerlik 9 ay mı oldu? Sosyal medyada askerlik süresi 9 ay oldu iddialarının ardından, askere gidecek gençler konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. 2019 yılında yeni askerlik sistemi hayata geçmişti. Hizmet süresi yeniden düzenlenmiş, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay askerlik süresi getirilmişti. Peki, askerlik uzatıldı mı?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Sosyal medyada askerlik süresi iddiası! Askerlik uzatıldı mı? Askerlik 9 ay mı oldu?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri