Askerlik uzatıldı mı? Askerlik 9 ay mı oldu? Sosyal medyada askerlik süresi 9 ay oldu iddialarının ardından, askere gidecek gençler konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. 2019 yılında yeni askerlik sistemi hayata geçmişti. Hizmet süresi yeniden düzenlenmiş, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay askerlik süresi getirilmişti. Peki, askerlik uzatıldı mı?