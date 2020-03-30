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Koronavirüsü ikinci kez kapma ihtimali var mı? Koronavirüs hakkında cevabı bilinmeyen 9 soru!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüsü durdurmak için dünya harekete geçti. Şu ana kadar 33 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken 700 bini aşkın kişide koronavirüs belirtileri görüldü. Bilim insanları birçok araştırmalar yaparken koronavirüs hakkında birçok şey bilinmiyor. İşte koronavirüs hakkında cevabı bilinmeyen 9 soru…

  • Güncel
  • 30.03.2020 11:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 30.03.2020 12:16
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Dünya genelinde bilim insanlarının olağanüstü çabalarına rağmen, halen bu virüsle ilgili bilinmeyen çok fazla şey var.

Koronavirüsle ilgili halen yanıtı aranan bazı sorular şunlar:

1- KAÇ KİŞİYE BULAŞTI?
En basit ancak en kritik sorulardan birisi bu.

Dünya genelinde koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişilerin sayısı yarım milyonu geçti ancak bu gerçek sayının aslında çok ufak bir kısmını temsil ediyor.

Ayrıca, virüsü taşıyan ancak hastalanmayan asemptomatik kişilerin sayısının bilinmemesi durumu daha da karmaşık bir hale getiriyor.

Antikor testinin geliştirilmesiyle birlikte kimlerin virüsü taşıyıp taşımadığı da tespit edilebilecek. Ancak bundan sonra virüsün ne kadar geniş bir kitleye ve ne kadar hızlı bir şekilde yayılmış olduğu anlaşılacak.

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