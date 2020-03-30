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Son dakika: duyurdu: Şehirlerarası deniz ulaşımına korona engeli!

Son dakika haberleri... "’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 30.03.2020 17:02
  •  - 
  • Son Güncelleme: 30.03.2020 17:41
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Son dakika haber: : 'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.

DENİZ ULAŞIMI DA DURDURULDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salgınına karşın alınan önlemler kapsamında şehirlerarası deniz ulaşımının da durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; Yeşil daireyük taşımacılığına devam edilmesi, Kırmızı daireyolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."

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