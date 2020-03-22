Bugünkü
Takvim

Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? 195 para ve hapis var! nedir?

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Dünyanın birçok ülkesinde sokağa çıkma yasağı kararı peş peşe geliyor. Açıklanan kararların ardından sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 10:40
  •  - 
  • Son Güncelleme: 30.03.2020 17:29
ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı son dakika cezası belli oldu!

Sokağa çıkma yasağı ve Olağanüstü hâl (OHAL) geldi mi? Sorusu büyük önem kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan genelge ile çok sayıda mekan kapatılmıştı. Açıklanan kararların ardından Türkiye sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır. Kamuoyuna sargıyla duyurulur" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? TCK 195 para ve hapis var! OHAL nedir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri