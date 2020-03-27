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geldi mi? Sokakta geçirilecek zamana kısıtlama! açıklaması!

geldi mi? açıklaması vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada; “Sosyal hareketliliği ve teması azaltarak toplum yaşamının yeni bir düzene geçmesi gerekmektedir.” dedi. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı? Şehirlerden çıkış yasaklandı mı? İşte flaş açıklama!

  • Güncel
  • 27.03.2020 19:53
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 17:26
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Sokakta geçirilecek zamana kısıtlama! Sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokakta geçirilecek zamana kısıtlama getirileceğini duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekonomik önlemlerin alınmasının yanı sıra, sosyal hayatta da tedbirler hız kazandı. Yaşlı vatandaşlarımızı korumak adına 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kararı gelmişti.

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