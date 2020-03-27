Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokakta geçirilecek zamana kısıtlama getirileceğini duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekonomik önlemlerin alınmasının yanı sıra, sosyal hayatta da tedbirler hız kazandı. Yaşlı vatandaşlarımızı korumak adına 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kararı gelmişti.