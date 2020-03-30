Başkan Erdoğan koronavirüse karşı 'Milli Dayanışma Kampayası'nı duyurdu! İşte kampanya hesap numaraları

Başkan Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

"Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte 'Milli Dayanışma Kampayası'na bağış yapmak için kullanılacak hesap numaraları...