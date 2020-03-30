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İlknur Hemşire Coronavirüs’ü atlattığını duyurdu: Asla pes etmek yok

İstanbul Pendik'te yaşayan Kütahyalı İlknur hemşire, geçtiğimiz hafta Corona'ya yakalanmıştı. İlknur Hemşire Coronavirüs’ü atlattığını duyurdu: Ben o yeşil minik canavarı yendim... Asla pes etmek yok...

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Asla pes etmek yok
İstanbul Pendik'te yaşayan Kütahyalı İlknur hemşire, geçtiğimiz hafta Corona'ya yakalanmıştı. Genç hemşire, son yayınladığı videoda ise hastalığı yendiğini açıkladı. Şu ifadeleri kullandı: "Bir hafta önce Covid-19 virüsü testimin pozitif çıktığını sizlerle paylaşarak hepinizi üzmüştüm. Bugün ise müjdemi veriyorum. Ben o yeşil minik canavarı yendim. Bir hemşire olarak ben bu virüsü yendim ve bu savaşın kazananı ben oldum. Bu zorlu süreçte yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Şu an taburcu oldum ve evimdeyim. Evimde karantina sürecim devam edecek. Kurallara evimden uymaya devam edeceğim. Allah hepinizden razı olsun. Ben kazandıysam hepimiz kazanırız. Asla pes etmek yok. İyi ki varsınız."

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