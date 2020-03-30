Dünyada 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Corona Virüse karşı insanlar da kişisel önlemlerini almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında virüse karşı vücut direncini artırmak için kullanılan C vitamini içeren ürünlerin tüketimi, son dönemde arttı. Ancak Prof. Dr. Coşkun Usta, C vitamini içeren diğer ürünlerden farklı olarak sadece greyfurtta bulunan 'furanokumarin' maddesinin tehlikeli olabileceğine dikkati çekti.