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Corona virüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! " karşı kullanılan zehirleyebilir"

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtaları etkileyen yeni tip dünyayı etkisi altına aldı. Uzmanlar şu ana kadar 30 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında uyardı. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. , karşı iyi geleceği söylenen un fazla tüketiminin, ilaç kullanan kişilerde zehirlenmeye neden olabileceğini söyledi.

  • Güncel
  • 30.03.2020 10:13
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 10:14
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Dünyada 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Corona Virüse karşı insanlar da kişisel önlemlerini almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında virüse karşı vücut direncini artırmak için kullanılan C vitamini içeren ürünlerin tüketimi, son dönemde arttı. Ancak Prof. Dr. Coşkun Usta, C vitamini içeren diğer ürünlerden farklı olarak sadece greyfurtta bulunan 'furanokumarin' maddesinin tehlikeli olabileceğine dikkati çekti.

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