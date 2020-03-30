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: Kovid-19 i yapılması kararlaştırılınca kaçan kadın yakalandı! Yer:

haberi... 'da, bir rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu de yeni tip virüs (Kovid-19) i yapılmasına karar verilince kaçan kadın, polis tarafından yakalanıp sağlık ekiplerince tekrar hasteneye götürüldü. Sağlık ekipleri, duruma özel kıyafetler ve koruyucu ekipmanlarıyla müdahale etti.

  • Güncel
  • 30.03.2020 10:13
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 10:29
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O kaçtı polis yakaladı! Yer: Adana

Alınan bilgiye göre, bir rahatsızlığı bulunan kadın Şehir, Eğitim ve Araştırma sine yakınıyla geldi.

Burada, Kovid-19 i yapılmasına karar verilen kadın, hastaneden çıkıp yakınıyla geldiği araca binerek kaçtı.

Hastane çalışanlarının ihbarıyla kentin çeşitli noktalarında önlem alan polis, kadının bulunduğu aracı Şehitler Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı'nın kesiştiği noktada durdurdu.

Koruyucu maske ve eldiven takan polisler, kadın ve yanındaki kişinin araçtan inmesine engel olup bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

Özel kıyafetler ve koruyucu ekipmanlarıyla gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla hastaneye götürdü.

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Haberler Güncel Son dakika: Kovid-19 testi yapılması kararlaştırılınca kaçan kadın yakalandı! Yer: Adana
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