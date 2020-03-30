Coronavirüs salgınında ölü sayısının 10 bini geçtiği İtalya'da inanılmaz bir olay yaşandı. 101 yaşında iyileşen bir hastanın ardından 102 yaşındaki Cenovalı Italica Grondona'nın (Nonna Lina) da sağlığına kavuşup taburcu edilmesi sevinç yarattı. Doktorlar, "Nonna Lina'ya özel bir tedavi uygulamadık, neredeyse kendi kendine iyileşti" açıklamasını yaptı. Cenova kentinin içinde yer aldığı Liguria bölgesi yönetimi de Nonna Lina'yı "Bir umut sembolü" diye niteledi. Liguria Bölge Başkanı Giovanni Toti de Nonna Lina'yı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti...
102’lik Lina Corona’yı yendi
Kuzeydeki Cenova kentinde yaşayan 1917 doğumlu Italica Grondona, yaklaşık 20 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra geçen hafta içinde taburcu edildi.
- Güncel
- 30.03.2020
- Gazete
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