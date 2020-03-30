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102’lik Lina Corona’yı yendi

Kuzeydeki Cenova kentinde yaşayan 1917 doğumlu Italica Grondona, yaklaşık 20 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra geçen hafta içinde taburcu edildi.

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Umudun sembolü
Coronavirüs salgınında ölü sayısının 10 bini geçtiği 'da inanılmaz bir olay yaşandı. 101 yaşında iyileşen bir hastanın ardından 102 yaşındaki Cenovalı Italica Grondona'nın () da sağlığına kavuşup taburcu edilmesi sevinç yarattı. Doktorlar, "Nonna Lina'ya özel bir tedavi uygulamadık, neredeyse kendi kendine iyileşti" açıklamasını yaptı. Cenova kentinin içinde yer aldığı Liguria bölgesi yönetimi de Nonna Lina'yı "Bir umut sembolü" diye niteledi. Liguria Bölge Başkanı Giovanni Toti de Nonna Lina'yı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti...

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