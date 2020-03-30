Pendik'te ambulansa alçak saldırı

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Pendik'te önceki geceşüphesi olan hastayı hastaneye sevk eden ambulans, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı olayını Edirne'de mültecilere müdahale ederek Türkiye'nin sevgisini kazanan sağlık çalışanıduyurdu. Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırganlar Alihan G. ve Ahmet Can T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Büşra Kayalı Durmaz, ambulansın son halini Twitter hesabından paylaştı.