Bugünkü
Takvim

Ulaştırma Bakanı ? kaç yaşında ve nereli?

Ulaştırma Bakanı ? Son dakika haberine göre Mehmet Cahit Turhan yerine göreve getirildi. Vatandaşlar bu kapsamda Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

  • Güncel
  • 28.03.2020 02:23
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.03.2020 14:36
ABONE OL
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kimdir?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yerine Bakanlığa Adil Karaismailoğlu atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaşanan bu son dakika gelişmesiyle birlikte vatandaşlar Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Adil Karaismailoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Adil Karaismailoğlu 19 Mayıs 1969 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde tamamladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu kaç yaşında ve nereli?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri