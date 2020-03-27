Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yerine Bakanlığa Adil Karaismailoğlu atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaşanan bu son dakika gelişmesiyle birlikte vatandaşlar Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Adil Karaismailoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Adil Karaismailoğlu 19 Mayıs 1969 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde tamamladı.