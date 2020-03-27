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Son dakika: ü 'ya sıçradı! Kandil'den corona virüslü teröristlere 3 talimat!

’de ortaya çıkan yeni tip dünyayı esir aldı. Gelen son dakika haberine göre dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs eli kanlı terör örgütü ’ya da sıçradı. PKK’lı teröristlerin birçoğunda koronavirüs tespit edildiği ortaya çıktı. Sözde yönetici kadrosu durum nedeniyle büyük panik yaşarken koronaya yakalanan teröristlere 3 seçenek sunuldu. Ya olun, ya teslim olun ya da edin..

  • Güncel
  • 27.03.2020 13:54
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 14:01
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Corona virüsü PKK'ya sıçradı!

ü salgını dünya genelinde yayılmayı sürdürüyor. 174 ülkede görülen corona virüsü salgınında vaka sayısı 500 bini aştı. Ölümlü vaka sayısı ise 25 bine dayandı. Her gün pik seviyesini artıran salgın ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. Terör örgütü militanlarında da corona virüsü tespit edildi. Sözde PKK yöneticileri paniklerken, teröristlere 3 talimat verdiler.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DA KORONA PANİĞİ
Dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgını, İran, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı.

Koşullardan dolayı teröristler arasında koronavirüs hızla yayıldı.

Koronavirüsün terör örgütünde yarattığı panik; teslim olan teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki görüşmelere yansıdı.

Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel koşullarda kaderine terk ediyor.

CANLI BOMBA OLUN ZORMALASI
Koronavirüs belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma şansı vermeyen terör örgütünün sözde yöneticileri, bu teröristleri eylemi yapmaya zorluyor.

TESLİM YA DA İNTİHAR
Teröristlerden birçoğu, Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da etmeyi çare olarak görüyor.

HABERLEŞME, TOPLANTI YASAK
Korona bulaşma riskine karşı örgütün sözde yöneticisi konumundaki teröristler, önlem olarak toplantı yapmıyor. Sözde yöneticilerin sağlık birimleri, koronavirüs belirtilerini taşıyan teröristleri muayeneye kabul etmiyor.

Salgının, örgütte çözülmeye yol açmasından çekinen örgüt üst yönetimi, koronavirüse yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda haberleşme yapılmasını yasakladı.

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