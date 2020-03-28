Sağlık Bakanı Koca'dan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür mesajı: Çok iyi başladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında ''evde kal'' çağrısına uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Tedbirlere uyarak evinde kalan halkımıza teşekkür ederim. Çok iyi başladık. Aynı ciddiyetle devam edelim.'' ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Tedbirlere uyarak evinde kalan halkımıza teşekkür ederim. Çok iyi başladık. Aynı ciddiyetle devam edelim.'' ifadelerini kullandı.
Tedbirlere uyarak evinde kalan HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM. ÇOK İYİ BAŞLADIK. Aynı ciddiyetle devam edelim. pic.twitter.com/tsQAyrsoGD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2020
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