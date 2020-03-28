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Sağlık Bakanı Koca'dan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür mesajı: Çok iyi başladık

Son dakika haberine göre, , koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ''evde kal'' çağrısına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

  • Güncel
  • 28.03.2020 23:40
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 23:43
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Bakan Koca'dan vatandaşlara teşekkür mesajı
, koronavirüs tedbirleri kapsamında ''evde kal'' çağrısına uyan vatandaşlara teşekkür etti.




Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Tedbirlere uyarak evinde kalan halkımıza teşekkür ederim. Çok iyi başladık. Aynı ciddiyetle devam edelim.'' ifadelerini kullandı.

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