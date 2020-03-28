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Son dakika: Bakan Koca Kovid-19 vaka sayısını açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, Kovid-19 verilerinin olduğu sitenin linkini paylaşarak bugünkü vefat sayısının 16 olduğunu bildirdi. Koca, Kovid-19 ile ilgili verilerin http://covid19.saglik.gov.tr adresinden her akşam güncelleneceğini duyurdu.

  • Güncel
  • 28.03.2020 19:50
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.03.2020 20:13
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Bakan Koca Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, Kovid-19 verilerinin olduğu sitenin linkini paylaşarak bugünkü vefat sayısının 16 olduğunu bildirdi.

Koca, Kovid-19 ile ilgili verilerin http://covid19.saglik.gov.tr adresinden her akşam güncelleneceğini duyurdu.



Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta. http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerine yer verdi.



Toplam test: 55.464
Bugünkü test: 7.641
Bugünkü vaka: 1.704
Toplam vaka: 7.402
Bugünkü vefat: 16
Toplam vefat: 108
Yoğun Bakım: 445
Entube: 309
Iyilesen: 70

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