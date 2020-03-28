Sağlık Bakanı Fahrettin 28 Mart Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, Kovid-19 verilerinin olduğu sitenin linkini paylaşarak bugünkü vefat sayısının 16 olduğunu bildirdi.

Koca, Kovid-19 ile ilgili verilerin http://covid19.saglik.gov.tr adresinden her akşam güncelleneceğini duyurdu.

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dgCxPkSNMs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2020

Koca yaptığı açıklamada,ifadelerine yer verdi.Toplam test: 55.464Bugünkü vaka: 1.704Bugünkü vefat: 16Yoğun Bakım: 445Iyilesen: 70