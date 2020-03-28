Sağlık Bakanı Fahrettin 28 Mart Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, Kovid-19 verilerinin olduğu sitenin linkini paylaşarak bugünkü vefat sayısının 16 olduğunu bildirdi.
Koca, Kovid-19 ile ilgili verilerin http://covid19.saglik.gov.tr adresinden her akşam güncelleneceğini duyurdu.
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2020
🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dgCxPkSNMs
Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta. http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerine yer verdi.
Toplam test: 55.464
Bugünkü test: 7.641
Bugünkü vaka: 1.704
Toplam vaka: 7.402
Bugünkü vefat: 16
Toplam vefat: 108
Yoğun Bakım: 445
Entube: 309
Iyilesen: 70
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