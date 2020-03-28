Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'un giriş ve çıkışlarında Kovid-19 denetimi: Sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor

Son dakika haberine göre, 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ile çıkış noktalarında sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapılıyor.

  • Güncel
  • 28.03.2020 23:08
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.03.2020 23:08
ABONE OL
15 noktada denetim! Giriş ve çıkışlar tutuldu

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Tuzla ve Avcılar'ın da aralarında bulunduğu 15 noktada denetim yapıyor.

Denetim noktalarında, Kovid-19'un en önemli belirtilerinden olan ateşi tespit etmek için yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor.

Bu arada, "şehirler arası taşıma kısıtlılığı" getirilmesinin ardından yolcu otobüsleri de durdurularak izin belgesi olup olmadığına bakılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk. Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'un giriş ve çıkışlarında Kovid-19 denetimi: Sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri