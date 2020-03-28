Covid-19 salgını, binlerce insanı hayattan kopardı. Ülkemizde vaka sayısı 3 bin 629'a, can kaybı ise 75'e ulaştı. ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türk halkını uyardı.
İNİSİYATİF ALSINLAR
Twitter hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Unutmaz, durumun aciliyetini anlamayanlara vurgu yaptı. "Son kez ikaz etmek isterim... Şu anki vaka sayısı buzulun ucu, virüs haftalardır yayılıyor ve vakalar her geçen gün katlanarak artacak. Pozitif vaka görünen yerler hemen karantinaya alınsın. Dışarı çıkmayın. Testlerin yeterince hassas olmadığı, gerçek #COVID19 hastalarının negatif çıktığına dair çok şikayetler geliyor. Bu durumda hekimler inisiyatiflerini kullanıp tomografi, klinik ve laboratuvar verilerini kullanarak teşhis yapmalı" ifadesini kullandı.
Prof. Li Lanjuan
3 HAFTA KRİTİK!
Çin'de Koronavirüs Mücadele Kurulu'nda yer alan Prof. Li Lanjuan, Türk halkına seslendi. Önümüzdeki 3 haftanın çok kritik olduğunu söyledi. "Salgının durması için evde kalmak çok önemli. 3 hafta evden çıkmayın. Virüs salgını yükselme eğilimindeyse herkesin evinde kalması sağlanmalı" dedi.
İNİSİYATİF ALSINLAR
Twitter hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Unutmaz, durumun aciliyetini anlamayanlara vurgu yaptı. "Son kez ikaz etmek isterim... Şu anki vaka sayısı buzulun ucu, virüs haftalardır yayılıyor ve vakalar her geçen gün katlanarak artacak. Pozitif vaka görünen yerler hemen karantinaya alınsın. Dışarı çıkmayın. Testlerin yeterince hassas olmadığı, gerçek #COVID19 hastalarının negatif çıktığına dair çok şikayetler geliyor. Bu durumda hekimler inisiyatiflerini kullanıp tomografi, klinik ve laboratuvar verilerini kullanarak teşhis yapmalı" ifadesini kullandı.
Prof. Li Lanjuan
3 HAFTA KRİTİK!
Çin'de Koronavirüs Mücadele Kurulu'nda yer alan Prof. Li Lanjuan, Türk halkına seslendi. Önümüzdeki 3 haftanın çok kritik olduğunu söyledi. "Salgının durması için evde kalmak çok önemli. 3 hafta evden çıkmayın. Virüs salgını yükselme eğilimindeyse herkesin evinde kalması sağlanmalı" dedi.
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