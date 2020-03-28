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'de coronavirüsü yenen yaşadıklarını anlattı

'de Coronavirüs'e yakalanan ama hastalığı yenen Türk vatandaşı , yaşadıklarıyla ilgili yeni detaylar verdi. Şensoy, "İsmini yeşil canavar koydum, ateşim her geçtiğinde ben seni yeneceğim dedim.

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Gerçekten de zor durumdaydım
İngiltere'de Coronavirüs'e yakalanan ama hastalığı yenen Türk vatandaşı , yaşadıklarıyla ilgili yeni detaylar verdi. Şensoy, "İsmini yeşil canavar koydum, ateşim her geçtiğinde ben seni yeneceğim dedim. Benim solunum problemim vardı. İki tane evladım var, o gün doktorları aramadan önce artık ayağa kalkamayacak durumdaydım. Gerçekten de zor durumdaydım. Sıklıkla camları açıp evi havalandırın, bol sıvı alın, iyi beslenin, ağrı kesici ilaç alın dediler. Ben de bu uyarılıra uydum ve iyileşmeyi başardım. Ancak endişeli olduğum günler oldu.

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