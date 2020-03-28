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trollerinin son provokasyon malzemesi: yasağı

Türkiye, virüse karşı en erken ve en sıkı tedbir alan ülkelerden birisi oldu. Birçok ülkede ölü sayısı kısa sürede binlerin üzerine çıkarken, Türkiye süreci en iyi yürüten ülkelerden biri olarak öne çıktı. Fakat alınan tebirlere gölge düşürmek isteyen bazı kesimler, özellikle " yasağı" üzerinden bir kampanya başlattı. Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü yazısında konuya ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. Bazı kesimlerce provokasyon malzemesi olarak kullanılan "sokağa çıkma yasağı" kampanyasına dikkat çeken Altınok, "Sene başından beri devreye sokulan trollerin halk sağlığına olan ilgilerinin ve sokağa çıkma yasağı kampanyasına omuz vermelerinin üzerinde durmak gerekiyor sanırım." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 28.03.2020 13:20
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 13:26
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FETÖ trollerinin son malzemesi: Sokağa çıkma yasağı

Altınok'un yazısından ilgili kesimler şöyle:

Her platformda vatandaşa "evde kal" çağrısı yapılıyor. Trafik ışıkları bile değişti. Kırmızı yanınca "evde kal", yeşil de ise "eve git" yazısı çıkıyor.
Son olarak, "ünlülerin" oynadığı kamu spotlarıyla halka "bilinçli olma" telkini yapılıyor.
Dün telefon operatörleri de kampanyaya katıldı. Birini aradığınızda önce Hülya Avşar çıkıyor karşınıza, "Hışt evde kal" diyor...
Bense kendi yaşantıma, çevreme bakınca, "halkımızda" böylesine yoğun telkin gerektirecek bir "bilinç sorunu" olduğunu göremiyorum.



HERKES KENDİSİNE DİKKAT EDİYOR!
Sizin kendi hayatınızdan gözlemleriniz ne bilmiyorum, ancak uzayda yaşamadığıma göre çok da farklı olmasa gerek.
İnsanlar aptal değil herkes kendisine dikkat ediyor.
Gelin görün ki halkımızın "bilinç seviyesi" kimilerini bir türlü tatmin etmiyor.
Şimdi de "sokağa çıkma yasağı" kampanyası başlattılar. Madenden aldığı enerjisini son zamanlarda yalnızca bu kampanyaya kanalize eden Ciner'in medya grubu başı çekiyor.
Hatta arada Yozdil gibi, ivedilikle askerin sokağa inmesini talep edenler bile var.

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