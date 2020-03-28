Altınok'un yazısından ilgili kesimler şöyle:



Her platformda vatandaşa "evde kal" çağrısı yapılıyor. Trafik ışıkları bile değişti. Kırmızı yanınca "evde kal", yeşil de ise "eve git" yazısı çıkıyor.

Son olarak, "ünlülerin" oynadığı kamu spotlarıyla halka "bilinçli olma" telkini yapılıyor.

Dün telefon operatörleri de kampanyaya katıldı. Birini aradığınızda önce Hülya Avşar çıkıyor karşınıza, "Hışt evde kal" diyor...

Bense kendi yaşantıma, çevreme bakınca, "halkımızda" böylesine yoğun telkin gerektirecek bir "bilinç sorunu" olduğunu göremiyorum.







HERKES KENDİSİNE DİKKAT EDİYOR!

Sizin kendi hayatınızdan gözlemleriniz ne bilmiyorum, ancak uzayda yaşamadığıma göre çok da farklı olmasa gerek.

İnsanlar aptal değil herkes kendisine dikkat ediyor.

Gelin görün ki halkımızın "bilinç seviyesi" kimilerini bir türlü tatmin etmiyor.

Şimdi de "sokağa çıkma yasağı" kampanyası başlattılar. Madenden aldığı enerjisini son zamanlarda yalnızca bu kampanyaya kanalize eden Ciner'in medya grubu başı çekiyor.

Hatta arada Yozdil gibi, ivedilikle askerin sokağa inmesini talep edenler bile var.



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