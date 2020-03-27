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'den le mücadeleye önemli destek

, le mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara'da bulunan iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarının kullanımına tahsis etti. TÜRGEV'den yapılan açıklamada "TÜRGEV olarak sağlık çalışanlarımızın ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

  • Güncel
  • 27.03.2020 15:14
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 15:14
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TÜRGEV'den koronayla mücadeleye önemli destek

, İstanbul ve Ankara'da bulunan iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarının kullanımına tahsis ettiğini duyurdu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türkiye'nin içinden geçtiği bu olağanüstü günlerde sağlık çalışanlarımıza desteğimizin ve minnetimizin göstergesi olarak Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir konumda olan Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Öğrenci yurdumuzu ve ve İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi'ne yakın konumda bulunan Kağıthane Yükseköğretim Kız Öğrenci yurdumuzu sağlık çalışanlarımızın kullanımına tahsis etmiş bulunuyoruz. TÜRGEV olarak sağlık çalışanlarımızın ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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