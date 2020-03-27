Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs hastaları nefessiz bırakarak ölmelerine neden oluyor. Koronavirüs hastası eğer ilerleyen evrede ise mutlaka solunum cihazına ihtiyaç duyuyor. Antartika hariç tüm ülkelerde görülen yeni tip koronavirüs Avrupa ülkelerinin solunum cihazı ihtiyacı duymasına neden oldu. Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında daha henüz ihtiyaç duyulmadan harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli solunum cihazının müjdesini verirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazının teslimat tarihini açıkladı.