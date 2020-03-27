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Son dakika: Yerli ında tarih belli oldu! Solunum cihazları koronavirüs hastaları i neden bu kadar önemli?

’de ortaya çıkan ve giderek yayılan koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Antartika hariç tüm kıtalarda görülen dünya genelinde 20 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs, kişinin akciğerlerine yerleşerek solunum sıkıntısı çekmesine neden oluyor. Koronavirüs bulaşan kişi hastalık ilerledikçe nefes alamadığı için ına bağlanıyor. Avrupa ülkeleri solunum cihazı eksikliği yaşarken büyük bir hamle yaparak yerli solunum cihazı üreteceğini açıkladı. Peki solunum cihazı koronavirüs hastaları için neden bu kadar önemli? Solunum cihazları ne işe yarar? İşte tüm detaylar…

  • Güncel
  • 27.03.2020 14:42
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.03.2020 15:18
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Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs hastaları nefessiz bırakarak ölmelerine neden oluyor. Koronavirüs hastası eğer ilerleyen evrede ise mutlaka solunum cihazına ihtiyaç duyuyor. Antartika hariç tüm ülkelerde görülen yeni tip koronavirüs Avrupa ülkelerinin solunum cihazı ihtiyacı duymasına neden oldu. Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında daha henüz ihtiyaç duyulmadan harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli solunum cihazının müjdesini verirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazının teslimat tarihini açıkladı.

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