İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Hükümet, aldığı önlemlerle Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüsün Türkiye'ye girişini 3 ay geciktirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ve tüm sağlık çalışanlarının hummalı çalışması ve özverisi büyük takdir topladı.

YİNE CHP YİNE ALÇAK İFTİRA!

Koronavirüs önlemleri ve çalışmaları kapsamında dünyaya örnek olan Türkiye, yine CHP'lilerin algı operasyonlarına maruz kaldı.

Adeta bir ülke düşmanı olarak çalışan CHP, koronavirüs üzerinden manipülasyon yapmaya başladı. Provokatif haberleri ile ünlü DW Türkçe'ye röportaj veren ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vakası ve ölümlerini sakladığını söyleyen Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, CHP parti üyesi çıktı.

Kılıçaslan'ın aynı zamanda PKK destekçisi Türkiye Tabipleri Birliği üyesi olduğu da öğrenildi.

Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nı hedef alan Kılıçaslan'ın bu iftirası sosyal medya üzerinden büyük tepki ile karşılandı.

İşte o tepkilerden bazıları…

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