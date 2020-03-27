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Son dakika: Anahat ve Bölgesel tren seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak durduruldu

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında (), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

  • Güncel
  • 28.03.2020 06:34
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.03.2020 06:34
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YHT seferleri geçici olarak durduruldu

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan , Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilebileceğini, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceği belirtildi.

'da Marmaray ve 'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu trenlerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız."

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