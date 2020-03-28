İş yerlerine coronavirüsle mücadele kapsamında 'tedbir' uyarısı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Coronavirüs'le mücadele kapsamında iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.
Servis araçlarının taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması, araç girişlerine el dezenfektanları konulması, seyahat süresince şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takmaları işverenlere önerilecek.
İş yerine giriş ve çıkışlarda kullanılacak hijyen malzemeleri konulacak.
Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi sağlanacak.
İş yerlerinde kullanılan tüm araçlar farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça sık aralıklarla dezenfekte edilecek.
Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılacak.
Su sebilleri ve çay makineleri ile asansörlerin az kullanılması, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi, yemekhanelerde tuz, çatal-kaşık gibi malzemelerin tek kullanımlık sunulması gerekiyor.
Servis araçlarının taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması, araç girişlerine el dezenfektanları konulması, seyahat süresince şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takmaları işverenlere önerilecek.
İş yerine giriş ve çıkışlarda kullanılacak hijyen malzemeleri konulacak.
Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi sağlanacak.
İş yerlerinde kullanılan tüm araçlar farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça sık aralıklarla dezenfekte edilecek.
Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılacak.
Su sebilleri ve çay makineleri ile asansörlerin az kullanılması, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi, yemekhanelerde tuz, çatal-kaşık gibi malzemelerin tek kullanımlık sunulması gerekiyor.
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