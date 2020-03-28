İş yerlerine coronavirüsle mücadele kapsamında 'tedbir' uyarısı

Coronavirüs'le mücadelekapsamında iş yerlerindealınması gereken tedbirlereilişkin kılavuz yayımladı.Servis araçlarınıntaşıma kapasitesinin sosyalmesafe göz önüne alınarakplanlanması, araç girişlerineel dezenfektanları konulması,seyahat süresince şoförve tüm yolcuların cerrahimaske takmaları işverenlereönerilecek.İş yerine giriş ve çıkışlardakullanılacak hijyen malzemelerikonulacak.Çalışanların işegirişlerinde temassız ateşölçer ile ateşlerinin ölçülmesisağlanacak.İş yerlerinde kullanılantüm araçlar farklı kullanıcılartarafından kullanıldıkça sıkaralıklarla dezenfekte edilecek.Çalışma alanında aynıanda bulunan çalışan sayısınınasgari oranda tutulması içinplanlama yapılacak.Su sebilleri ve çaymakineleri ile asansörlerinaz kullanılması, çalışanlarakapalı şişelerde su teminedilmesi, yemekhanelerde tuz,çatal-kaşık gibi malzemelerintek kullanımlık sunulmasıgerekiyor.