Coronavirüs tedbirleri kapsamında il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre;
Pazarlarda giyim, oyuncak vb. maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Bu tür ürünlerin satıldığı pazarlar geçici süreyle durduruldu.
Her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek.
Ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek
poşetlenmesi/ satışının yapılması sağlanacak. Bu husus zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek.
Pazar/satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacak.
Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak.
Pazarlarda giyim, oyuncak vb. maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Bu tür ürünlerin satıldığı pazarlar geçici süreyle durduruldu.
Her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek.
Ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek
poşetlenmesi/ satışının yapılması sağlanacak. Bu husus zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek.
Pazar/satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacak.
Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak.
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