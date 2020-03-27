Kıran, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşma sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarıyla ilgili soru üzerine Kıran, "Maalesef sayı artıyor. Bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde sonuçları pozitif çıkan vatandaşımız var. 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yardıma ihtiyacı olan vatandaşların durumlarıyla bizzat ilgilendiğini, cenazelerin defninden Türkiye'ye ulaştırılmasına kadar her süreci yakından takip ettiğini aktardı.

Kıran, "Bu vesileyle gerek ülkemizde gerek yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz." dedi.

DÜNYA GENELİNDE SAYI 533 BİNİ AŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 533 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 533 bin 15 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 24 bin 95 kişi öldü ve 124 bin 387 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 292, Hong Kong'da 4, İtalya'da 8 bin 215, İspanya'da 4 bin 365, İran'da 2 bin 234, Fransa'da 1696, ABD'de 1301, İngiltere'de 578, Hollanda'da 434, Almanya'da 267, Belçika'da 220, İsviçre'de 192, Güney Kore'de 139, Endonezya'da 78, İsveç'te 77, Brezilya'da 77, Türkiye'de 75, Portekiz'de 60, Japonya'da 57, Filipinler'de 45, Danimarka'da 41, Avusturya'da 49, Kanada'da 39, Irak'ta 36, Ekvador'da 34, Yunanistan'da 27, Cezayir'de 25, Malezya'da 24, Mısır'da 24, Romanya'da 23, San Marino'da 21, Hindistan'da 20, İrlanda'da 19, Polonya'da 16, Norveç'te 14, Avustralya'da 13, Arjantin'de 12, Fas'ta 11, Macaristan'da 10, İsrail'de 10, Dominik Cumhuriyeti'nde 10, Peru'da 9, Çekya'da 9, Lüksemburg'da 9, Pakistan'da 9, Panama'da 9, Meksika'da 8, Sırbistan'da 7, Burkina Faso'da 7, Lübnan'da 6, Kolombiya'da 6, Arnavutluk'ta 6, Slovenya'da 6, Finlandiya'da 5, Bangladeş'te 5, Ukrayna'da 5, Tunus'ta 5, Tayland'da 5, Litvanya'da 4, Gana'da 4, Afganistan'da 4, Bahreyn'de 4, Bulgaristan'da 3, Şili'de 4, Kuzey Makedonya'da 3, Suudi Arabistan'da 3, Bosna Hersek'te 3, Rusya'da 3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3, Paraguay'da 3, Hırvatistan'da 3, Andorra'da 3, Azerbaycan'da 3, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Porto Riko'da 2, Mauritius'ta 2, İzlanda'da 2, Küba'da 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Nijerya, Martinik, Guadeloupe, Moldova, Estonya, Kamerun, Filistin, Nijer, Trinidad ve Tobago, Zimbabve, Gambiya, Cabo Verde, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Venezuela, Honduras, Manş Adaları, Kenya, Nikaragua ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER

"Worldometer"deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 85 bin 604, Çin ana karası 81 bin 340, İtalya 80 bin 589, İspanya 57 bin 786, Almanya 43 bin 938, İran 29 bin 406, Fransa 29 bin 155, İsviçre 11 bin 811, İngiltere 11 bin 658, Güney Kore 9 bin 332, Hollanda 7 bin 431, Avusturya 6 bin 909, Belçika 6 bin 235, Kanada 4 bin 43, Türkiye 3 bin 629, Portekiz 3 bin 544, Norveç 3 bin 372, Avustralya 3 bin 143, İsrail 3 bin 35, Brezilya 2 bin 985, İsveç 2 bin 840, Japonya 2 bin 99, Malezya 2 bin 31, Çekya 1925, Danimarka 1877, İrlanda 1819, Lüksemburg 1453, Ekvador 1403, Şili 1306, Pakistan 1235, Polonya 1221, Tayland 1136, Romanya 1029 ve Suudi Arabistan 1012."

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