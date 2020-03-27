Bitlis'te 703 şişe sahte içki ele geçirildi!

Bitlis'in Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde 703 şişe sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Tatvan'daki restoranda 175, Adilcevaz'daki adreste de 528 şişe sahte içki ele geçiren ekipler, S.A, B.G, W.J. ve B.K'yi gözaltına aldı.