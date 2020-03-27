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Şehit Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düşen (22), memleketi 'da toprağa verildi.

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Şehide veda
Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düşen (22), memleketi 'da toprağa verildi.



Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailesi, gözyaşlarını tutamadı.

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