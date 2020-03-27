Şehit Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya (22), memleketi Manisa'da toprağa verildi.
Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailesi, gözyaşlarını tutamadı.
Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailesi, gözyaşlarını tutamadı.
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