Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an kursları, Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezleri'ndeki eğitimlere koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Mart 2020 tarihine kadar verdiği arayı, 3 Mayıs 2020 tarihine kadar uzattı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla müftülüklere ve eğitim merkezlerine gönderilen yazıda, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri'ndeki hizmet içi eğitim ihtisas kursu, hazırlık ve ihtisas dönemlerindeki eğitimin, 30 Mart – 03 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitim merkezlerinin koordinasyonunda uzaktan eğitim yoluyla, dijital uygulamalar üzerinden yapılması istenildi.

ÖĞRENCİLERİN SÜREÇTEN KOPMAMASI İÇİN REHBERLİK ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Ayrıca hafızlık yapan öğrencilerden temel öğretim, hafızlık eğitimi, hafızlık tekrar ve talim bölümlerine kayıtlı olanların eğitimleri de bu tarihler arasında uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılacak. İhtiyaç Odaklı ve 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında ise öğrencilerin süreçten kopmaması için rehberlik çalışmaları yapılacak.