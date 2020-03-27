Başkan Erdoğan'dan vatandaşa koronavirüs mesajı: Yakından takip ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, instagram hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında koronavirüsle süren mücadeleye değinirken vatandaşlardan ikazlara riayet etmesini istedi. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim." dedi.

Ayrıntılar geliyor...