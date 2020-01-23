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  • 23.01.2020 08:15
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 08:15

'li Belediyesi'nden skandal hareket! Önce 'yer yok' diyerek 269 kişiyi işten çıkardı sonra işe 332 kişi aldı

lerde 'ye geçen bütün belediyeler adeta dökülüyor. CHP’li Ceyhan Belediye Başkanı 'ın 269 kişiyi işten atarken gösterdiği skandal gerekçe büyük tepki çekti. Aydar, "Masalarda oturacak yer yok" dedi. Ancak CHP'li Başkan'ın maskesi çabuk düştü. Çıkarılan emekçilerin yerine 332 kişi alındı. Ceyhanlılar şimdi şu bilmeceyi çözmeye uğraşıyor: Madem masalarda yer kalmayacak kadar işçi fazlalığı vardı, yeni alınanlar nereye oturacak?

CHP'l başkandan işçi kıyımına skandal gerekçe!

den önce "Bir tane personel çıkarırsam yakama yapışın" diyen 'nın Ceyhan ilçesinin 'li Belediye Başkanı 'ın göreve başladıktan sonra ilk işi işçi kıyımı oldu, Aydar "Masalarda yer yok" diyerek, bugüne kadar 269 kişinin işine son verdi. Yerlerine ise 332 kişiyi işe aldığı iddia edildi. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, "Meydanlarda seçmeni ve işçiyi aldatan CHP'li belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. Seçimlerden önce 'hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmayacağımıza, kimsenin ekmeğiyle, kazancıyla oynamayacağımıza namus sözü veriyoruz' diyen , seçimden sonra bu sözünü unutarak 269 işçinin işine bankamatikçi yaftasıyla son verdi. Başkan Aydar 'Bankamatikçiler, masalarda oturacak yer yok' diyerek çıkardığı emekçilerin yerine ise 332 kişiyi işe aldı. Bu mu sosyal belediyecilik anlayışı?" dedi.

HİZMETİ UNUTTU
İşten çıkartmadan önce bazı kişileri yıpratma politikası uygulayarak sürgüne gönderdiği daha sonra ise iş akdini fesih ettiğini vurgulayan Bülün, "CHP'li başkan işten çıkarmaların yanı sıra memurları önce sendika değişikliğine zorladı. Ardından usulsüz ve kadro esaslarına uygun olmayan görevlendirmeler yaptı. 'nden, İmamoğlu belediyesine memur sürgünü gerçekleştirdi. Arkadaşlarımız verdikleri hukuk mücadelesini kazanıyorlar. Herkesin başkanı olacağım diye seçilen Kadir Aydar, insanların ekmeğiyle oynayarak ve yalan söyleyerek hizmet etmeyi unuttu" diye konuştu.

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