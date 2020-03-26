Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.03.2020 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2020 09:56
    ABONE OL

    Son dakika: 'tan lara "taahhüt" uyarısı: Takipçisiyiz

    Son dakika haberi... : ların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız ve ’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız


    Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok ekonomik destek paketi ve taahüt açıkladı. , konunun takipçisi olduklarını belirterek, vatandaşlara taahhütlere aykırı davranılması durumunda şikayet hattına durumu aktarabileceklerini belirtti.

    Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bankalara "taahhüt" uyarısı: Takipçisiyiz
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri