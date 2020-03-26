Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kısa çalışma desteğinin başladığını açıkladı.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettiğimiz "Kısa çalışma desteği" başladı. Süreçten etkilenen tüm firmalarımız başvurabilir." ifadelerini kullandı.