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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 15:06
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    • 26.03.2020 15:12
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    Son dakika: : Kısa çalışma ödeneği desteği başladı

    Son dakika haberine göre , kısa çalışma desteğinin başladığını ve şirketlerin başvurularını yapabileceğini bildirdi.

    Kısa çalışma ödeneği desteği başladı

    , kısa çalışma desteğinin başladığını açıkladı.

    Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettiğimiz "Kısa çalışma desteği" başladı. Süreçten etkilenen tüm firmalarımız başvurabilir." ifadelerini kullandı.

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