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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı tüm ülkelere ortak mücadele çağrısı

Son dakika haberine göre, Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini bildirdi.

  • Güncel
  • 27.03.2020 00:17
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.03.2020 00:17
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Başkan'dan Kovid-19'a karşı mücadele çağrısı

Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini bildirdi.


Erdoğan iletisinde, "Koronavirüs salgınının, insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği sancılı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar bu küresel sağlık kriziyle tüm ülkeler ortak mücadele yürütmelidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ndeki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaştı.

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