Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüsle ilgili Türkiye'den ve dünya genelinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş koronavirüs vakasının kaç kişide görüldüğü merak ediliyor. Corona virüs hakkında son dakika haberlerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş vaka sayısını öğrenmek istiyor. Bugün son durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakas sayısını açıkladı.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1196 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI