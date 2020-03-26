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ten ölen Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasında çıktı

İran seyahatinde kaptığı düşünülen nedeniyle hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasında da çıktı.

  • Güncel
  • 26.03.2020 11:06
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 11:09
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Koronavirüsten ölmüştü! Doktoru ve korumasında da...

nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasının da e yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koruması ve doktorunun da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Aytaç Yalman'ın koronavirüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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