Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasının da koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koruması ve doktorunun da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Aytaç Yalman'ın koronavirüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.