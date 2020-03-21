Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın geçtiğimiz Pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetmesi sonrası cenaze töreni olarak gerçekleştirdi.

Prosedür gereği Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapıldıktan sonra toprağa verilmesi gereken Yalman, virüs taşıdığı gerekçesiyle daha izole bir ortamda toprağa verildi. Salgından dolayı Yalman'ın cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Törene 1 tuğgeneral ile Yalman'ın 4 yakını katıldı.



CENAZEDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Yalman'ın cenaze töreni ise dikkat çeken bir sahneye sebep oldu. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı, askeri törenle değil yakınlarının katıldığı ufak bir cenaze töreniyle toprağa verildi.





ORDUEVİNDE ALARM

Kara Kuvvetleri ve Jandarma eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın corona virüsü nedeniyle öldüğünün ortaya çıkmasından sonra, Fenerbahçe Orduevi'nde alarma geçildi.

Aynı kampüste aralarında Genelkurmay eski Başkanlarından emekli Orgeneraller Hüseyin Kıvrıkoğlu, İlker Başbuğ, emekli kuvvet komutanlarından orgeneraller Atilla Ateş, İlhan Kılıç, Şener Eruygur, emekli oramirallerden Salim Dervişoğlu, Uğur Yiğit, Metin Ataç'ın da korumalı lojmanlarının da bulunduğu Fenerbahçe kampüsünde çok sıkı önlemler alındı.

Kampüse girişler sınırlandırıldı, içeriye alınacaklar da termal kameradan geçiriliyor, ateşi ölçülüyor. Fenerbahçe kampüsünde görevli askerlerin büyük bir kısmı bağlı bulundukları askeri birliklere gönderildi. Kampüste çeşitli görevlerde bulunan sivillerden de kritik personel dışındakilerin de ikinci bir emre kadar gelmemeleri istendi.Kampüsteki durumu aktaran kişiler,dedi. Geçen Pazartesi gününden itibaren orduevine yeni misafir alınmamaya başlandı. Mevcut misafirlerin de hemen ayrılmaları istendi.

EŞİ YOĞUN BAKIMDA

Koranavirüsünden öldüğü saptanan Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın yoğun bakımda tedavinin devam ettiği ve uyutulduğu öğrenildi. Kardeşi Çiğdem Hanımın koronavirüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.



BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini koronavirüs salgını hakkında bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Covid-19 hastalığına bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısını üç kişi olarak güncellemişti.